Эксперт рассказал, кто может рассчитывать на повышенную пенсию

Повышенную пенсию могут получить россияне, которые отложили оформление пенсии после наступления официального пенсионного возраста. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Также удвоенная фиксированная часть пенсии положена гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы, а также лицам, награжденным правительственными наградами, олимпийским чемпионам и заслуженным артистам, участникам Великой Отечественной войны и ветеранам труда.

В России есть две системы пенсионного обеспечения: государственное пенсионное обеспечение (военные, государственные и федеральные служащие) и обязательное пенсионное страхование (те граждане, кто работал по трудовому договору с работодателем и за которых производились отчисления в ПФР). Первая система финансируется напрямую из госбюджета, а вторая — из средств Пенсионного фонда.

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Также нужно определить две категории пенсионеров: граждане, которым положена повышенная фиксированная часть пенсии, и те, чей размер пенсии считается с повышающим коэффициентом к минимальному размеру пенсии по старости.

У первых размер пенсионных выплат зависит от многих факторов: от срока выхода на пенсию, места работы, возраста и состояния здоровья. Вторая категория состоит из граждан с правительственными наградами, олимпийских чемпионов или заслуженных артистов, участников Великой Отечественной войны и других льготных категории. У них размер пенсии повышается на сумму, эквивалентную 50—200% минимального размера пенсии по старости в зависимости от обстоятельств, пишет «Прайм».

Напомним, с начала следующего года в России социальная доплата к пенсии будет устанавливаться без заявления ее получателя.



Татьяна Леухина