В Татарстане сдали уже 32% жилья от плана

В Татарстане на сегодняшний день из запланированных к сдаче 2 млн 670 тыс. квадратных метров строители сдали уже 861 тыс. Это составляет 32% от плана, сообщил на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

На сегодняшний день в рамках программы соципотеки введены 24 многоквартирных дома на 1 тыс. 363 квартиры. Еще 75 домов находятся в высокой степени готовности. По программе социальной ипотеки в Татарстане запланировано построить 161 дом общей площадью 280 тыс. квадратных метров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

51 дом сдан в рамках коммерческой застройки. В этом году планируется сдать 164 многоквартирных дома площадью 1 млн 265 тыс. квадратных метров. На сегодняшний день сданы более 3,8 тыс. индивидуальных жилых домов. Запланированный годовой объем — 8 тыс. 330 домов, сообщает пресс-служба президента РТ.



Запланировано строительство 13 детских садов в рамках программы строительства дошкольных образовательных организаций. Сейчас работы ведутся на 11 законтрактованных объектах, строительно-монтажные работы (СМР) выполнены на 23%.

По данным территориального органа Федеральной службы госстатистики по РТ, в январе — феврале 2021-го введены в действие жилые дома общей площадью 509,5 тыс. кв. метров. Эта сумма стала меньше на 11,9% к соответствующему периоду предыдущего года.