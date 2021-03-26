В аэропорту Казани сняли с самолета нетрезвого дебошира

В казанском аэропорту с самолета сняли пьяного жителя Санкт-Петербурга, ведущего себя агрессивно. Об этом сообщает пресс-служба Казанской транспортной полиции.

30-летний мужчина был нетрезв, размахивал руками. Сотрудники транспортной полиции доставили его в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани для разбирательства. После прохождения медосвидетельствования на него составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Дебоширу грозит арест на срок до пятнадцати суток, сообщает «Татар-информ».

Ранее в аэропорту Казани пассажир головой ударил полицейского: против него было возбуждено уголовное дело.

Ольга Плешкова