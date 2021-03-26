Почти 6% спроса региональных рынков на складские объекты приходится на Казань

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году в России зарегистрировали исторический рекорд спроса на складские объекты. Доля Казани в спросе региональных рынков составляет 5,9%. Большая его часть приходится на Екатеринбург (19,9%) и Новосибирск (17,8%), подсчитали аналитики Knight Frank.

По подсчетам аналитиков, в 2020 году в России объем сделок по аренде и продаже складов в России (за исключением Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) вырос на 45% и составил 851 тыс. кв. метров.

«Драйвером этого спроса стала конкуренция среди игроков e-commerce и ретейлеров, которые захватывают новые рынки сбыта, формируют дополнительные каналы доставки и логистические цепочки», пишет «Коммерсантъ».

Столица Татарстана также стала одним из лидеров по вводу складских объектов. На ее долю пришелся 21% от общего их числа, введенного в регионах России. Еще 23% складов ввели в Новосибирске.

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперты отмечают, что в прошлом году на 12 п.п. сократилось количество складских объектов, введенных в Москве. В 2019 году там ввели 56% складов от общего числа. В 2020 году доля введенных объектов увеличилась в Санкт-Петербурге и регионах России.

В прошлом году «Реальное время» писало, что в период пандемии крупные маркетплейсы и ретейлеры стали активнее строить собственные склады, а небольшие компании интересоваться подходящими под их объемы форматами.

Татьяна Демина