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Минниханов выразил соболезнования Асгату Сафарову в связи со смертью матери

19:24, 26.03.2021
Минниханов выразил соболезнования Асгату Сафарову в связи со смертью матери
Фото: kzn.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования руководителю своего аппарата Асгату Сафарову в связи со смертью его матери — Накии Фатыховны Сафаровой.

«Ваша мама принадлежит к тому великому поколению победителей, которое отстояло родную страну в жесточайшей битве с врагом и восстановило ее из послевоенных руин, проявив при этом невиданный ратный и трудовой героизм», — отметил Минниханов.

По его словам, Накия Сафарова была талантливым педагогом, жизнелюбивой, сильной личностью и мудрой женщиной. Минниханов отметил, что она оставила после себя достойное наследие, добрую память о себе и «высокий образец того, как надо жить, любить и трудиться».

«Понимаю, насколько тяжело Ваше горе, глубоко сочувствую и разделяю с Вами боль огромной, невосполнимой утраты самого близкого и дорогого человека. Крепитесь, сил и стойкости Вам в эти скорбные дни», — говорится в правительственной телеграмме от имени Минниханова.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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