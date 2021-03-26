В Казани в пятницу вечером наблюдаются 8-балльные пробки

Фото: скриншот

В Казани вечером в пятницу, 26 марта, наблюдаются пробки в 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии наблюдаются на ул. Татарстан (рядом с пересечением с ул. Лево-Булачной), две аварии произошли на ул. Николая Ершова, еще одна — в левом ряду на ул. Фрунзе. Движение на этих участках сильно затруднено.

Стоят ул. Лево-Булачная, ул. Марселя Салимжанова, ул. Пушкина, улица Тихомирнова и Щербаковский переулок, затруднено движение на ул. Габдуллы Тукая и ул. Ташаяк.

Стоят ул. Аделя Кутуя, ул. Гвардейская, ул. Вишневского, ул. Родины, ул. Ломжинская. Тяжело проехать по ул. Большая Крыловка, ул. Декабристов и по Горьковскому шоссе.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в четверг вечером в Казани тоже наблюдались пробки в 8 баллов.

Маргарита Головатенко