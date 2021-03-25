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В Казани в четверг образовались 8-балльные пробки

17:48, 25.03.2021 1
В Казани в четверг образовались 8-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани в четверг вечером, по состоянию на 17.46, образовались 8-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

Из-за ДТП движение затруднено на улице Николая Ершова, в Щербаковском переулке, на проспекте Победы, улицах Академика Арбузова, Волгоградской. Сразу две аварии произошло на мосту «Миллениум».

Заторы наблюдаются на улицах Аделя Кутуя, Пушкина, Лево-Булачной, Декабристов, Копылова, Тэцевской, на проспекте Ямашева, Сибирском тракте, Боевой улице.

АвтоБизнесТранспортПроисшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:50
    да вроде не было особых пробок
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