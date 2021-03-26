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Происшествия

Умер один из основателей группы «Звуки Му» Александр Липницкий

10:44, 26.03.2021
Умер один из основателей группы «Звуки Му» Александр Липницкий
Фото: commons.wikimedia.org

В Подмосковье погиб один из основателей группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Ему было 68 лет.

«Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной горе», — написал в Facebook музыкальный критик Артемий Троицкий.

Вчера, в четверг 25 марта погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все...

Опубликовано Артемием Троицким Четверг, 25 марта 2021 г.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он организовал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал как бас-гитарист.

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