Завтра президент Татарстана выходит из отпуска

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов выходит из отпуска завтра. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Около трех недель Рустама Минниханова не было в публичном поле, но планерки в 8 утра глава республики проводил ежедневно, и его поручения в рабочем порядке продолжали выполнять, отметила Галимова.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объяснила отсутствие Рустама Минниханова на публичных мероприятиях. Она объяснила, что глава республики находится в отпуске. В последний раз Минниханов появлялся на публике 10 марта. Тогда он посетил новое архивохранилище Росреестра.

Екатерина Аблаева