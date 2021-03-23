В казанском Кремле объяснили отсутствие Минниханова на публичных мероприятиях
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объяснила отсутствие Рустама Минниханова на публичных мероприятиях. Это связано с тем, что он находится в отпуске, который уже заканчивается, рассказала она «Реальному времени».
«По сути, это всего лишь значит, что отсутствуют публичные мероприятия, по факту у нас ежедневно проходят традиционные утренние планерки, и все в рабочем порядка», — сообщила Галимова.
В последний раз Минниханов появлялся на публике 10 марта. Тогда он посетил новое архивохранилище Росреестра.
Согласно плану, 26 марта президент Татарстана в торжественной обстановке вручит автомобили Управлению Росгвардии по Татарстану.ОбществоВласть Татарстан
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