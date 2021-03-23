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В казанском Кремле объяснили отсутствие Минниханова на публичных мероприятиях

12:24, 23.03.2021 5
В казанском Кремле объяснили отсутствие Минниханова на публичных мероприятиях
Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объяснила отсутствие Рустама Минниханова на публичных мероприятиях. Это связано с тем, что он находится в отпуске, который уже заканчивается, рассказала она «Реальному времени».

«По сути, это всего лишь значит, что отсутствуют публичные мероприятия, по факту у нас ежедневно проходят традиционные утренние планерки, и все в рабочем порядка», — сообщила Галимова.

В последний раз Минниханов появлялся на публике 10 марта. Тогда он посетил новое архивохранилище Росреестра.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно плану, 26 марта президент Татарстана в торжественной обстановке вручит автомобили Управлению Росгвардии по Татарстану.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 23 мар
    Зачем вручать машины в торжественной обстановке ? Просто распределите по разнарядке и всё. Что такого торжественного в приобретении служебных авто?
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    Анонимно 23 мар
    Ну чем-то же надо похвалиться. У деревенских ребят так принято.
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    Анонимно 23 мар
    А у городских как принято - пообещал и сбежал...
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  • Анонимно 23 мар
    Дубаи?
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  • Анонимно 23 мар
    Пенза?
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