В казанском Кремле объяснили отсутствие Минниханова на публичных мероприятиях

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объяснила отсутствие Рустама Минниханова на публичных мероприятиях. Это связано с тем, что он находится в отпуске, который уже заканчивается, рассказала она «Реальному времени».

«По сути, это всего лишь значит, что отсутствуют публичные мероприятия, по факту у нас ежедневно проходят традиционные утренние планерки, и все в рабочем порядка», — сообщила Галимова.

В последний раз Минниханов появлялся на публике 10 марта. Тогда он посетил новое архивохранилище Росреестра.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно плану, 26 марта президент Татарстана в торжественной обстановке вручит автомобили Управлению Росгвардии по Татарстану.