Сотрудники фонда и мечети «Ярдэм» прошли вакцинацию перед Рамаданом

Сотрудники благотворительного фонда и мечети «Ярдэм» коллективно привились от коронавируса перед Рамаданом. Об этом рассказали в ДУМ РТ.

Вакцинация прошла 24 марта и была проведена в рамках мероприятий перед священным месяцем Рамадан. Как объяснил председатель Совета фонда «Ярдэм» и имам-хатыб мечети «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов, сотрудники «Ярдэм» постоянно находятся в контакте с людьми, поэтому необходимо защититься от новой коронавирусной инфекции, чтобы не заразить гостей и реабилитантов.

«Мечеть «Ярдэм» готовится активно провести месяц Рамадан, в рамках которого планируется организация ежедневных ифтаров. В связи с этим нам необходимо обезопасить наш коллектив и гостей ифтаров от коронавируса. После вакцинации мы можем со спокойной душой проводить в течении Рамадана с социальной дистанцией коллективные ифтары», — рассказал Илдар хазрат Баязитов.



Напомним, 13 мая 2021 года определен днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам. Курбан-байрам начнется 20 июля.



Ольга Плешкова