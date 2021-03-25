В 2020 году импорт российской нефти и нефтепродуктов в США достиг максимума за 9 лет

В 2020 году объем импорта российской нефти и нефтепродуктов в США составлял 538 тысяч баррелей в сутки. Это максимум с 2011 года, когда показатель достигал 624 тысяч баррелей в сутки.

Импорт нефти и нефтепродуктов из России в Соединенные Штаты в прошлом году составил 7% от среднесуточного, следует из данных Управления по энергетической информации Минэнерго США. Общий объем поставленной в США нефти в 2020 году достиг 196 млн баррелей.

Лидерами по импорту нефти и нефтепродуктов в США в прошлом году стали Канада (4,1 млн баррелей в сутки) и Мексика (750 тыс. баррелей в сутки), пишет «Коммерсант».

В начале марта президент «Лукойла» Вагит Алекперов спрогнозировал, что в ближайшие 5 лет мир может столкнуться с дефицитом предложения нефти, если не будет достаточных инвестиций в новые проекты.



Напомним, страны-участники ОПЕК+ приняли решение сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне. При этом Россия сможет нарастить добычу нефти на 130 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан — на 20 тысяч баррелей в сутки.



Татьяна Демина