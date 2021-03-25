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В 2020 году импорт российской нефти и нефтепродуктов в США достиг максимума за 9 лет

10:08, 25.03.2021 2
В 2020 году импорт российской нефти и нефтепродуктов в США достиг максимума за 9 лет
Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году объем импорта российской нефти и нефтепродуктов в США составлял 538 тысяч баррелей в сутки. Это максимум с 2011 года, когда показатель достигал 624 тысяч баррелей в сутки.

Импорт нефти и нефтепродуктов из России в Соединенные Штаты в прошлом году составил 7% от среднесуточного, следует из данных Управления по энергетической информации Минэнерго США. Общий объем поставленной в США нефти в 2020 году достиг 196 млн баррелей.

Лидерами по импорту нефти и нефтепродуктов в США в прошлом году стали Канада (4,1 млн баррелей в сутки) и Мексика (750 тыс. баррелей в сутки), пишет «Коммерсант».

В начале марта президент «Лукойла» Вагит Алекперов спрогнозировал, что в ближайшие 5 лет мир может столкнуться с дефицитом предложения нефти, если не будет достаточных инвестиций в новые проекты.

Напомним, страны-участники ОПЕК+ приняли решение сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне. При этом Россия сможет нарастить добычу нефти на 130 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан — на 20 тысяч баррелей в сутки.

Татьяна Демина
ПромышленностьНефтьНефтехимия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:23
    Однако.
    Ничего личного - только бизнес.
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  • Анонимно 10:36
    На севере Сахалина стоят нефтяные вышки , которые в 90ых годах , Чубайс с Немцовым продали в аренду американцам . Вот американцы и сосут нашу нефть . Часть продают нам же за доллары , а остальное увозят к себе . Жители Дальнего востока знают про это , только Путин почему то молчит .
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