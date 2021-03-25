В Iphone 13 уберут «раздражающую» часть дизайна

В новом поколении iPhone будет уменьшенный экранный вырез. Об этом сообщает MacRumors.

Анонимный источник показал, что стеклянные панели для смартфона iPhone 13 (12s), вероятно, будут трех размерах — 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Вырез заметно меньше из-за того, что разговорный динамик переместили в верхнюю панель.

Фото: commons.wikimedia.org

Впервые экранный вырез появился в iPhone X, который вышел в 2017 году. С тех пор площадь «челки» не уменьшалась в новых моделях, тогда как Android-смартфоны оснащаются гораздо более компактными вырезами.

Ранее аналитик выразил мнение, что в 2021 году Apple не откажется от порта для зарядки iPhone. Скорее всего, компания сохранит разъем Lightning в будущем iPhone 13.



Татьяна Леухина