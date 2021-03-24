В Татарстане зарегистрировано 44 новых случая COVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 44 новых случая коронавируса, из них один завозной, 43 — контактные.

Общее количество заболевших татарстанцев по состоянию на утро 24 марта достигло 19 153.

В Казани за последние сутки подтвердился 21 случай COVID-19, в Бугульминском, Буинском, Спасском районах РТ зарегистрировано по четыре новых случая коронавируса, в Зеленодольском районе — три, в Арском — два.

В Набережных Челнах, Алексеевском, Алькеевском, Новошешминском, Нурлатском и Чистопольском районах за последние сутки подтвердилось по одному новому случаю COVID-19.

Вылечились за последние сутки от COVID-1940 человек, всего — 15 909.

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Татьяна Демина