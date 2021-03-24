Опрос: почти 50% казанцев считают, что качество дорог в городе за последние три года улучшилось

В Казани 47% автомобилистов считают, что качество дорог в городе за последние три года улучшилось. При этом 32% указали на наличие больших трещин и ям лишь на некоторых участках дорог, а 12% заявили, что они присутствуют практически везде.

39% порошенных казанских автомобилистов считают, что за последние три года качество дорог в Казани не изменилось, а 13% заявили, что состояние дорог изменилось в худшую сторону.

Из-за плохого состояния дорог в столице Татарстана 4% водителей попадали в ДТП. Еще 23% из-за «разбитых» дорог получили небольшие повреждения автомобиля, выяснили посредством опроса эксперты «Авито Авто». 73% опрошенных респондентов заявили, что за последний год не попадали в аварии из-за состояния дорог.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также 57% опрошенных в Казани автомобилистов обратили внимание, что в городе не хватает паркинга.

Напомним, на дорожный ремонт и благоустройство дворов в Казани выделили 14,3 млрд рублей. В мэрии города заявили, что 83% дорог уже привели в нормативное состояние, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин во время сессии Казгордумы.

Татьяна Демина