Следователи проверят выставку человеческих тел в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в московской ВДНХ. Об этом говорится на сайте СК.

Данная выставка, по мнению общественников, «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих».

Кроме того, как уточнили в Следкоме, в Сети распространяется петиция с требованием о закрытии экспозиции.

Речь идет о выставке Body Worlds, которая открылась 12 марта. Там представлены тела и органы человека — они обработаны и сохранены с помощью метода пластинации от анатома Гюнтера фон Хагенса. Выставка будет открыта в Москве до 2022 года.