Глава Гидрометцентра РТ раскритиковал данные КФУ о состоянии озимых культур

Выступая сегодня на заседании в Кабмине РТ, руководитель Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергей Захаров подверг критике информацию, озвученную учеными КФУ о состоянии озимых культур в РТ. Он отметил, что «вопросы, которые там обсуждались, к сожалению, не соответствуют действительности, особенно все, что касается сельского хозяйства».

— Мы проводим наблюдения, у нас есть в режиме онлайн автоматические станции, которые отслеживают определяющие состояния зимовки культур. Они благоприятные, и проведенный процесс отращивания показывает, что не более 10% озимых культур будет повреждено. Критичными условиями — благоприятными ли, неблагоприятными, является не то, что снег лежит, а то, что содержится в почве, так называемая продуктивная влага — это влага, которую растения в состоянии усвоить.

Он подчеркнул, что «официальной организацией, которая отвечает за прогностическую информацию, и по погодным условиям, — это Гидрометцентр, те, кто, помимо нас, занимается этой работой, — КФУ в лице Переведенцева Ю.П.». Отметим, что сегодня заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ с коллегой на пресс-конференции подвели итоги зимы и рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие месяцы.



Юрий Переведенцев. Фото: kpfu.ru

Также Захаров отметил, что «можно ходить по разным мероприятиям, но это не является официальной информацией, не является достоверной информацией»:

— Они не составляют прогнозы, а занимаются интерпретацией прогнозов, которые составляет Гидрометцентр России. Это нормальная практика, когда каждый занимается своей работой: преподаватель должен учить студентов хорошо, готовить смену ученых и т.д., а вот удел комментариев, интерпретаций, прогностической информации — это к нам, за что мы отвечаем.

Гидрометцентр Татарстана не первый раз обращает внимание на так называемых «погодных комментаторов». По их мнению, в результате таких публикаций в СМИ читатели часто могут быть введены в заблуждение.