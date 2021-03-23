В Набережных Челнах ограничат движение по трассе М-7

В Набережных Челнах на 1043-м км автодороги М-7 «Волга» ограничат движение в связи со строительством надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Реверсивное движение на указанном участке будет действовать с 1.00 до 4.00 24 марта. После завершения строительно-монтажных работ движение на 1043-м км трассы М-7 будет осуществляться в штатном режиме.

Надземный пешеходный переход планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Его длина с лестничными сходами составит более 44 метров, ширина — 3 метра. Строительство объекта призвано обезопасить пешеходов, так как 1043-й км трассы М-7 «Волга» является одним из самых загруженных: там ежедневно проезжает 38 тыс. автомобилей.

Напомним, строительство надземного пешеходного перехода на 1043-м км трассы М-7 началось в феврале текущего года. Он будет оснащен отдельными входами с пандусами для маломобильных граждан.

