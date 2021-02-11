Через трассу М-7 в Набережных Челнах начали строить пешеходный переход

Фото: realnoevremya

В Набережных Челнах на 1043-м км трассы М7 «Волга» стартовало строительство надземного пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Длинна перехода вместе с лестничными сходами составит 44 метра, ширина — 6 метров. Мост будет оснащен отдельными входами с пандусами для маломобильных граждан.

Фото: realnoevremya (архив)

Рабочие уже устроили вертикальные железобетонные сваи на глубину девять метров и забетонировали ростверк опор пешеходного перехода. Сейчас ведутся работы по армированию монолитных стоек будущего моста. Планируется связать более 2,7 тыс. килограммов арматуры.

Завершение строительства намечено в сентябре 2021 года.

Напомним, что в Татарстане ведется работа по ликвидации мест концентрации ДТП.

Ольга Плешкова