Сборная России по футболу представила новую гостевую форму для ЧЕ-2020

Вчера, 22 марта, состоялось официальное представление игровой формы сборной России по футболу. В ней российские футболисты будут выступать ближайшим летом в гостевых матчах на чемпионате Европы — 2020.

Представление формы прошло в социальных сетях сборной и на телеканале «Матч ТВ».

Гостевая джерси сделана в белом цвете, с красными и синими полосами, стилизованными под российский флаг. Футболки выполнены компанией Adidas с использованием технологии Aeroready из быстросохнущих материалов.

Фото: vk.com/teamrussia

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет в группе B против бельгийцев, финнов и датчан.

В конце марта нынешнего года коллектив Станислава Черчесова проведет три встречи в рамках квалификации чемпионата мира — 2022 против Мальты, Словении и Словакии.