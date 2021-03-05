Матчи сборной России по футболу с Мальтой и Словакией пройдут без зрителей

Гостевые матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборной России против Мальты и Словакии пройдут без зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы футбольных ассоциаций этих стран.

Встречи состоятся при пустых трибунах из-за ограничений по коронавирусу, введенных органами здравоохранения Мальты и Словакии. Третий протокол УЕФА дает право федерациям проводить матчи без зрителей, если в стране введены соответствующие законы.

«Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах. Матч европейского отбора между сборными Мальты и России пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения», — сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты.

Фото: twitter.com/TeamRussia

В марте сборной России предстоит сыграть три отборочных матча — против Мальты (24 марта в Та-Кали), Словении (27 марта в Сочи) и Словакии (30 марта в Трнаве).

Кроме этих сборных россияне сыграют в одной отборочной группе с хорватами и киприотами.