Объявленная погибшей при сходе лавины в Мурманской области девочка жива
12-летняя девочка, которую считали погибшей при сходе снежной лавины в Мурманской области, жива. Однако по сообщению пресс-службы Министерства информационной политики Мурманской области, ребенок находится в тяжелом состоянии.
«Девочка жива, но, со слов прибывших спасателей, [ее] состояние тяжелое», — сказал собеседник агентства.
Девочку эвакуируют на вертолете.
По данным ГУ МЧС Мурманской области, группа туристов из 16 человек проходила на маршруте в Хибинах Мурманской области. В 18.00 от них поступила информация, что при сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. Девочку нашли спасатели, появилась информация, что реанимационные действия не увенчались успехом и ребенок умер. Следком завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Туристов эвакуировали.
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