В школах Елабужского района РТ отремонтируют пищеблоки

В Елабужском районе Татарстана после завершения учебного года отремонтируют пищеблоки в семи школах. Это школы №6, 8, 9 и гимназия №2 Елабуги, Поспеловская, Бехтеревская, Яковлевская школы.

В этом году в Татарстане запустили программу ремонта и оснащения школьных пищеблоков. Елабужский район получил из республиканского бюджета на эти цели порядка 28 млн рублей.

Фото: kzn.ru

Эскизы пищеблоков уже подготовили. Ремонт и оснащение планируется завершить за лето. В новом учебном году школьники будут питаться уже в обновленных столовых, сообщает пресс-служба администрации Елабужского района.

В начале февраля стало известно, что в Татарстане согласовывают специальное меню для школьников, которые нуждаются в специализированном питании из-за заболеваний. В республике около 98% учащихся школ обеспечены горячим питанием. На 100% горячим питанием обеспечены 209 650 учеников 1—4-х классов. Среди 5—11-х классов обеды получают 231 226 школьников, или 96,3%.

