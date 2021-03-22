В Татарстане средний размер потребительского кредита вырос почти на 20%

В текущем году в Татарстане средний размер потребительского кредита вырос на 19,9% и составил 199 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов Национального бюро кредитных историй.

РТ заняла 17-е место среди российских регионов с самым высоким средним размером кредита. На первом месте оказалась Москва, там средний кредит составил 537 тыс. рублей. 416 тыс. рублей в среднем брали в кредит жители Московской области. Замкнул тройку Санкт-Петербург с показателем 367 тыс. рублей.

Пятерку замкнули Ханты-Мансийский АО (335,2 тыс. рублей) и Ленинградская область (262,1 тыс. рублей).

В феврале текущего года в Татарстане выдали 27,8 тыс. кредитных карт. Больше всего кредитов выдано в Москве (60,7 тысячи). Вторую и третью строчки рейтинга занимают Подмосковье (47,7 тысячи) и Санкт-Петербург (30,9 тысячи). РТ занял в этом списке шестую строчку.

