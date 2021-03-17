В феврале в Татарстане выдали 27,8 тыс. кредитных карт

В феврале в Татарстане выдали 27,8 тыс. кредитных карт, таковы данные Объединенного кредитного бюро. Количество выданных кредитных карт сократилось на 5% по сравнению с февралем 2019 года.

По числу выданных кредитных карт в феврале Татарстан занимает шестое место по стране. Больше всего кредитов выдано в Москве (60,7 тысячи). Вторую и третью строчки рейтинга занимают Подмосковье (47,7 тысячи) и Санкт-Петербург (30,9 тысячи).

В России всего за месяц выдали 873 тыс. кредитных карт, что на 13% меньше, чем год назад, сообщает «Коммерсант».

Ранее «Реальное время» публиковало материал о четырех способах использования банковских карт, чтобы улучшить свое благосостояние.

Ольга Плешкова