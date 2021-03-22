Управление образования Казани назвало причину, по которой может быть отказано в приеме в первый класс

Набор детей в первый класс начнется в этом году 1 апреля, сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов. Количество первоклассников постоянно прирастает, в этом году их будет на 1 тыс. больше — более 20 тысяч.

Ризванов напомнил, что зачисляются в первый класс дети не младше 6 лет 6 месяцев, но не старше 8 лет. Набор пройдет в два этапа: первый — до 30 июня, для детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, для всех остальных — с 6 июля по 5 сентября.

Преимущество при отборе имеют дети сотрудников полиции, военнослужащих и те семьи, у кого в этой школе уже учатся старшие дети.

Заявление на прием в первый класс можно подать лично или через сайт госуслуг.

«В приеме может быть отказано только по причине отсутствия мест», — подчеркнул глава Управления образования.