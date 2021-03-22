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Управление образования Казани назвало причину, по которой может быть отказано в приеме в первый класс

12:29, 22.03.2021 2
Управление образования Казани назвало причину, по которой может быть отказано в приеме в первый класс
Фото: pixabay.com

Набор детей в первый класс начнется в этом году 1 апреля, сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов. Количество первоклассников постоянно прирастает, в этом году их будет на 1 тыс. больше — более 20 тысяч.

Ризванов напомнил, что зачисляются в первый класс дети не младше 6 лет 6 месяцев, но не старше 8 лет. Набор пройдет в два этапа: первый — до 30 июня, для детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, для всех остальных — с 6 июля по 5 сентября.

Преимущество при отборе имеют дети сотрудников полиции, военнослужащих и те семьи, у кого в этой школе уже учатся старшие дети.

Заявление на прием в первый класс можно подать лично или через сайт госуслуг.

«В приеме может быть отказано только по причине отсутствия мест», — подчеркнул глава Управления образования.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 мар
    Хотелось бы узнать: когда в Казани наконец-то появятся русские детсады, школы, гимназии, лицеи, колледжи? Аналогичные татарские учебные заведения в Казани в изобилии имеются, а русских нет ни одного. И безусловно в Казани необходимо создать Русский Государственный национальный.
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  • Анонимно 22 мар
    а почему дети силовиков имеют преимущество при поступлении в муниципальную школу, которые существуют на налоги, которые платят ВСЕ работающие граждане?! Что за дискриминация?! Мало нам расслоения общества на бедных и богатых,на имеющих власть и не имеющих ее, так теперь еще и по признаку места работы будем делить?...Силовики, чиновники и остальное быдло...
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