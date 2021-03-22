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Казань вошла в тройку рейтинга с самыми дружелюбными жителями

08:17, 22.03.2021 1
Казань вошла в тройку рейтинга с самыми дружелюбными жителями
Фото: realnoevremya.ru

Казань вошла в тройку рейтинга с самыми дружелюбными местными жителями. Опрос российских туристов подготовил и провел сервис планирования путешествий OneTwoTrip

Среди российских городов рейтинг возглавил Санкт-Петербург, за него проголосовали 22 участника опроса. Второе и третье место заняли Сочи и Казань. Далее идет Владикавказ и Калининград.

Отдельно был проведен опрос по странам с самыми дружелюбными и общительными жителями. Лидером оказалась Италия, за ней идет Грузия и Турция. Также в списке значатся Испания, Германия, Греция, США, Таиланд и Нидерланды, Чехия, Бельгия, Индия, Абхазия и Франция.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:24
    И это немудрено.

    В Поволжье многие тысячелетия "контактировали" и взаимодействовали представители разных этносов, религий и культур.
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