Казань вошла в тройку рейтинга с самыми дружелюбными жителями
Казань вошла в тройку рейтинга с самыми дружелюбными местными жителями. Опрос российских туристов подготовил и провел сервис планирования путешествий OneTwoTrip
Среди российских городов рейтинг возглавил Санкт-Петербург, за него проголосовали 22 участника опроса. Второе и третье место заняли Сочи и Казань. Далее идет Владикавказ и Калининград.
Отдельно был проведен опрос по странам с самыми дружелюбными и общительными жителями. Лидером оказалась Италия, за ней идет Грузия и Турция. Также в списке значатся Испания, Германия, Греция, США, Таиланд и Нидерланды, Чехия, Бельгия, Индия, Абхазия и Франция.
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В Поволжье многие тысячелетия "контактировали" и взаимодействовали представители разных этносов, религий и культур.