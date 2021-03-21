«Нечего жарить шашлыки на крыше»: Как соцсети отреагировали на пожар в казанском ГУМе
В казанских соцсетях пользователи публикуют фото и видео пожара в казанском ГУМе. «Реальное время» публикует репортаж из соцсетей.
В здании произошло пригорание пищи в кафе «По чесноку». В МЧС сообщают, что горит фасад части здания со стороны двора.
На месте работают три пожарных расчета. Пожару присвоен второй номер сложности.
Из здания самостоятельно эвакуировались около 30 человек. Информации о возможных пострадавших нет. Улица Профсоюзная перекрыта силовиками.
Пользователи соцсети отметили, что пожар произошел именно в кафе. По словам автора ролика, в ГУМе «нечего было жарить шашлыки на крыше».
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