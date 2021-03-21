В России выявили 9 299 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 9 299 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 743 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 456 869 человек, а выздоровевших — до 4 069 395 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 371 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 95 030 человек.

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Ольга Плешкова