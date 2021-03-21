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«Союзмультфильм» впервые снимет мультсериал по сюжету детских комиксов

03:27, 21.03.2021
«Союзмультфильм» впервые снимет мультсериал по сюжету детских комиксов
Фото: pixnio.com

«Союзмультфильм» впервые за историю своего существования снимет мультфильм по мотивам сюжета популярного комикса. Он получит название «Крутиксы».

Основой для создания проекта послужили одноименные популярные комиксы компании Bubble, передает ТАСС. В «Союзмультфильме» отметили, что проект «Крутиксы» участвовал в питчинге киностудии, который прошел на Суздальском анимационном фестивале 2020 года.

Мультсериал выполнят в 2D-формате, снимут 26 серий по 11 минут каждая. Проект будет нацелен на детей шести-восьми лет, уточнили в «Союзмультфильме». Дата выхода мультсериала в прокат не называется.

Фото: Илья Репин (архив)

В 2019 году стало известно, что Татарстан и «Союзмультфильм» создадут мультсериал с главными героями — талисманами ГТО, пропагандирующий здоровый образ жизни. На его реализацию будет потрачено около 100 млн рублей.

Татьяна Демина
ОбществоИсторияКультура
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