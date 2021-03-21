«Союзмультфильм» впервые снимет мультсериал по сюжету детских комиксов

«Союзмультфильм» впервые за историю своего существования снимет мультфильм по мотивам сюжета популярного комикса. Он получит название «Крутиксы».

Основой для создания проекта послужили одноименные популярные комиксы компании Bubble, передает ТАСС. В «Союзмультфильме» отметили, что проект «Крутиксы» участвовал в питчинге киностудии, который прошел на Суздальском анимационном фестивале 2020 года.

Мультсериал выполнят в 2D-формате, снимут 26 серий по 11 минут каждая. Проект будет нацелен на детей шести-восьми лет, уточнили в «Союзмультфильме». Дата выхода мультсериала в прокат не называется.

Фото: Илья Репин (архив)

В 2019 году стало известно, что Татарстан и «Союзмультфильм» создадут мультсериал с главными героями — талисманами ГТО, пропагандирующий здоровый образ жизни. На его реализацию будет потрачено около 100 млн рублей.



Татьяна Демина