Фаттахов предлагает в каждом министерстве ввести должность зама по молодежи
Все флаги в гости к нам
В Казани сейчас проходит Международный конгресс «Молодежь в глобальной повестке. Молодежная политика: мировой и региональный опыт», на который приехали больше двух сотен участников. География делегатов представлена 30 регионами России, Канадой, Италией, Китаем, Индией, Турцией. Словом, собрание получилось представительное. Например, в работе конгресса участвуют Андреа Угриноска — председатель Консультативного совета по делам молодежи Совета Европы, Стив Ли — организационный партнер основной группы ООН по делам детей и молодежи, Федерико Занотти — профессор Болонского университета (Италия).
С российской стороны на конгрессе работают как республиканские чиновники, так и федеральные спикеры. Например, на открытии выступили Александр Бугаев (руководитель Росмолодежи), Елена Омельченко (директор ЦМИ НИУ ВШЭ), Максим Киселев (гендиректор АНО «Развитие человеческого капитала») и другие. Татарстан представляют министр по делам молодежи Дамир Фаттахов, депутат Госдумы Марат Бариев, председатель Комитета по социальной политике Госсовета Татарстана Светлана Захарова, директор Института управления инновациями КНИТУ Раушания Зиннурова и другие компетентные эксперты.
Конгресс проводится «с целью обмена опытом и поиска ответов на актуальные вызовы», сообщил Дамир Фаттахов на пленарном заседании. Эта туманная формулировка скрывает под собой в основном необходимость стандартизации молодежной политики по всей стране.
Молодежная политика не должна быть «кто в лес, кто по дрова»
Министр по делам молодежи Татарстана уже давно поступательно продвигает две идеи: во-первых, работать надо по принципу «ничего для молодежи — без молодежи» (и надо сказать, что Фаттахова постоянно можно зафиксировать на встречах с инициативной молодежью, в местах ее сбора, и даже на одном из несанкционированных митингов в феврале он внезапно для всех появился). Во-вторых, он уже давно говорит о том, что для нормальной и плодотворной работы с молодежью надо унифицировать эту политику по всей России. Об этом Фаттахов разговаривал, например, еще на предновогодней встрече с журналистами — еще тогда объяснил, зачем это нужно, и повторил примерно это же сегодня.
Низкие зарплаты специалистов по работе с молодежью связаны с тем, что их деятельность не стандартизирована, не внесена в «майские указы», а значит, их зарплата не подвергается ежегодной индексации. Федеральной отраслевой программы софинансирования отрасли нет, да и сами министерства по делам молодежи есть далеко не во всех субъектах Федерации. И работают пока в регионах, что называется, на ощупь, и в федеральном законодательстве нормы молодежной политики пока закреплены довольно размыто. Так что сегодня на полях форума министр по делам молодежи вновь бередил свою любимую рану:
— В отсутствие единого государственного федерального стандарта молодежной политики мы продолжаем оставаться первыми, кому угрожает так называемая оптимизация!
Каждому министру — своего зама по политике, каждому подростку — свой кружок в шаговой доступности!
Дамир Фаттахов предложил создать рабочую группу из ученых и экспертов со всей страны и начать работу над единым федеральным стандартом молодежной политики. Министр хочет, чтобы все органы госвласти были интегрированы в адресную работу с молодежью — а значит, было бы неплохо закрепить в каждом министерстве заместителя, ответственного за реализацию молодежной политики. Задачей этого человека должно быть обеспечение вовлеченности молодых людей в реализацию целевых программ.
То есть Фаттахов предлагает создать должность, примерно аналогичную заместителю министра по цифровой трансформации (который сейчас есть почти во всех ключевых министерствах), но по молодежи.
И еще министр предлагает своеобразный аналог ФГОС, только в области воспитания молодежи. Он повторяет свои тезисы о том, что неважно, как подросток поет или танцует: грамоты и победы неважны, и если он хочет петь и танцевать — пусть приходит в подростковый клуб и делает это в силу своих возможностей. Лишь бы был занят.
— Мы не должны подменять нашу деятельность кружками по подготовке детей к школе, хоть это и хороший внебюджет, но это не наша работа! Наша работа — максимально занять подростков именно по месту жительства, предоставить им условия, чтобы они были вовлечены в какую-либо деятельность в шаговой доступности от дома. Например, если есть соответствующий федеральный норматив, никто не ставит под сомнение, что в микрорайоне обязательно должна быть школа, а в каждом муниципалитете — свой ДК. Но в отношении молодежных объектов такой однозначной позиции даже близко нет, — посетовал министр на полях форума.
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