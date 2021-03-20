Фаттахов предлагает в каждом министерстве ввести должность зама по молодежи

Все флаги в гости к нам

В Казани сейчас проходит Международный конгресс «Молодежь в глобальной повестке. Молодежная политика: мировой и региональный опыт», на который приехали больше двух сотен участников. География делегатов представлена 30 регионами России, Канадой, Италией, Китаем, Индией, Турцией. Словом, собрание получилось представительное. Например, в работе конгресса участвуют Андреа Угриноска — председатель Консультативного совета по делам молодежи Совета Европы, Стив Ли — организационный партнер основной группы ООН по делам детей и молодежи, Федерико Занотти — профессор Болонского университета (Италия).

На Международный конгресс «Молодежь в глобальной повестке. Молодежная политика: мировой и региональный опыт» в Казань приехали больше двух сотен участников

С российской стороны на конгрессе работают как республиканские чиновники, так и федеральные спикеры. Например, на открытии выступили Александр Бугаев (руководитель Росмолодежи), Елена Омельченко (директор ЦМИ НИУ ВШЭ), Максим Киселев (гендиректор АНО «Развитие человеческого капитала») и другие. Татарстан представляют министр по делам молодежи Дамир Фаттахов, депутат Госдумы Марат Бариев, председатель Комитета по социальной политике Госсовета Татарстана Светлана Захарова, директор Института управления инновациями КНИТУ Раушания Зиннурова и другие компетентные эксперты.

Конгресс проводится «с целью обмена опытом и поиска ответов на актуальные вызовы», сообщил Дамир Фаттахов на пленарном заседании. Эта туманная формулировка скрывает под собой в основном необходимость стандартизации молодежной политики по всей стране.

Молодежная политика не должна быть «кто в лес, кто по дрова»

Министр по делам молодежи Татарстана уже давно поступательно продвигает две идеи: во-первых, работать надо по принципу «ничего для молодежи — без молодежи» (и надо сказать, что Фаттахова постоянно можно зафиксировать на встречах с инициативной молодежью, в местах ее сбора, и даже на одном из несанкционированных митингов в феврале он внезапно для всех появился). Во-вторых, он уже давно говорит о том, что для нормальной и плодотворной работы с молодежью надо унифицировать эту политику по всей России. Об этом Фаттахов разговаривал, например, еще на предновогодней встрече с журналистами — еще тогда объяснил, зачем это нужно, и повторил примерно это же сегодня.

Конгресс проводится «с целью обмена опытом и поиска ответов на актуальные вызовы», сообщил Дамир Фаттахов на пленарном заседании

Низкие зарплаты специалистов по работе с молодежью связаны с тем, что их деятельность не стандартизирована, не внесена в «майские указы», а значит, их зарплата не подвергается ежегодной индексации. Федеральной отраслевой программы софинансирования отрасли нет, да и сами министерства по делам молодежи есть далеко не во всех субъектах Федерации. И работают пока в регионах, что называется, на ощупь, и в федеральном законодательстве нормы молодежной политики пока закреплены довольно размыто. Так что сегодня на полях форума министр по делам молодежи вновь бередил свою любимую рану:

— В отсутствие единого государственного федерального стандарта молодежной политики мы продолжаем оставаться первыми, кому угрожает так называемая оптимизация!

Каждому министру — своего зама по политике, каждому подростку — свой кружок в шаговой доступности!

Дамир Фаттахов предложил создать рабочую группу из ученых и экспертов со всей страны и начать работу над единым федеральным стандартом молодежной политики. Министр хочет, чтобы все органы госвласти были интегрированы в адресную работу с молодежью — а значит, было бы неплохо закрепить в каждом министерстве заместителя, ответственного за реализацию молодежной политики. Задачей этого человека должно быть обеспечение вовлеченности молодых людей в реализацию целевых программ.

То есть Фаттахов предлагает создать должность, примерно аналогичную заместителю министра по цифровой трансформации (который сейчас есть почти во всех ключевых министерствах), но по молодежи.

Дамир Фаттахов предложил создать рабочую группу из ученых и экспертов со всей страны и начать работу над единым федеральным стандартом молодежной политики

И еще министр предлагает своеобразный аналог ФГОС, только в области воспитания молодежи. Он повторяет свои тезисы о том, что неважно, как подросток поет или танцует: грамоты и победы неважны, и если он хочет петь и танцевать — пусть приходит в подростковый клуб и делает это в силу своих возможностей. Лишь бы был занят.

— Мы не должны подменять нашу деятельность кружками по подготовке детей к школе, хоть это и хороший внебюджет, но это не наша работа! Наша работа — максимально занять подростков именно по месту жительства, предоставить им условия, чтобы они были вовлечены в какую-либо деятельность в шаговой доступности от дома. Например, если есть соответствующий федеральный норматив, никто не ставит под сомнение, что в микрорайоне обязательно должна быть школа, а в каждом муниципалитете — свой ДК. Но в отношении молодежных объектов такой однозначной позиции даже близко нет, — посетовал министр на полях форума.

Людмила Губаева, фото предоставлены пресс-службой Министерства по делам молодежи РТ