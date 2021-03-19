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Стали известны все пары четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу

14:50, 19.03.2021
Стали известны все пары четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу
Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

В пятницу, 19 марта, состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу.

На этой стадии турнира сыграют три английские, две немецкие и по одной французской и португальской команды.

По результатам жеребьевки сложились следующие пары:

«Бавария» (Германия) — ПСЖ (Франция);
«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Д (Германия);
«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия);
«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).

Стартовые матчи четвертьфиналов пройдут 6—7 апреля. Ответные встречи состоятся 13—14 апреля.

Напомним, ранее закончился скандалом матч Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Славией».

СпортФутбол
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