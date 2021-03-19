Стали известны все пары четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу
В пятницу, 19 марта, состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу.
На этой стадии турнира сыграют три английские, две немецкие и по одной французской и португальской команды.
По результатам жеребьевки сложились следующие пары:
«Бавария» (Германия) — ПСЖ (Франция);
«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Д (Германия);
«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия);
«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).
Стартовые матчи четвертьфиналов пройдут 6—7 апреля. Ответные встречи состоятся 13—14 апреля.
Напомним, ранее закончился скандалом матч Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Славией».СпортФутбол
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