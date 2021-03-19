Игрок «Рейнджерс» избил защитника «Славии» после матча Лиги Европы

Матч 1/8 финала Лиги Европы по футболу между шотландским «Рейнджерс» и чешской «Славией» в Глазго закончился скандалом.

В конце игры защитник гостей Ондржей Кудела подошел к темнокожему футболисту шотландцев Глену Камара и что-то сказал ему на ухо, после чего произошла стычка между игроками обеих команд.

По итогам матча «Славия» выступила с официальным заявлением по инциденту. Чешская команда утверждает, что футболистов не пустили в раздевалку, а Кудела был избит Камарой в присутствии главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда и представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«После матча команду не пустили в раздевалку, а Ондржей Кудела был трусливо избит кулаками по лицу игроком Камара без предупреждения в присутствии тренера Стивена Джеррарда. Представители УЕФА, лично присутствовавшие при этом инциденте, также были шокированы. Теперь команда находится в безопасности в отеле под наблюдением шотландской полиции», — отмечается в заявлении.

Джеррард подтвердил информацию, но заявил, что Камара был оскорблен игроком «Славии» на расовой почве. Сам Кудела отрицает подобные оскорбления. По словам чешского футболиста, он нецензурно выругался в адрес соперника из-за грубой игры со стороны игроков «Рейнджерс» на протяжении всего матча.

Отметим, что по ходу встречи хозяева получили две красные карточки за грубость. Вначале на 61-й минуте игры в одном из эпизодов футболист «Рейнджерс» въехал прямой ногой в лицо вратарю соперника, после чего тот был заменен. В следующей же атаке другой защитник шотландцев грубо сфолил на форварде гостей и также получил красную карточку.

По итогам матча победу одержала «Славия» со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

Напомним, ранее определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.