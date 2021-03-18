Жители Татарстана смогут проверить свой IT-уровень на «Цифровом диктанте»

Жители Татарстана с 9 по 24 апреля смогут проверить свой уровень цифровой грамотности на всероссийской образовательной акции «Цифровой диктант — 2021». Тестирование будет доступно в формате онлайн.

Диктант разработан для четырех возрастных категорий. В нем могут принять участие лица от 7 лет и старше.

Татарстанцам предлагают проверить свои компьютерные навыки и степень владения этическими нормами сетевого общения в трех основных и одном дополнительном блоках. На основе результатов тестирования участникам дадут персональные рекомендации по восполнению пробелов в цифровых знаниях.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Принять участие в диктанте можно на сайте digitaldictation.ru, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Напомним, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России на сегодняшний день дефицит IТ-специалистов по разным оценкам составляет от 700 тысяч до 1 млн человек. Он отметил, что благодаря увеличению бюджетных мест в вузах России и их перераспределению, а также благодаря приоритизации усилий страна сможет преодолеть нехватку кадров по IТ-направлениям.



Татьяна Демина