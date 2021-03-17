В Минфине рассказали о плане действии в случае санкций на госдолг

В случае введения санкций на российский госдолг Министерство финансов будет договариваться с Центробанком о предоставлении банкам ликвидности для покупки облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Главное в такой ситуации — стремление удержать дефицит бюджета на прежнем уровне.

— Нет дефицита — нет таких больших заимствований, соответственно, мы обойдемся абсолютно нашими внутренними инвесторами в государственные ценные бумаги, даже без привлечения иностранных инвесторов, — приводит «РИА Новости» слова Силуанова.

Он напомнил, что несмотря на санкции, российские акции и облигации пользуются спросом у зарубежных инвесторов.

С завтрашнего дня Министерство торговли США расширяет экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Кроме того, США вносят РФ в список стран, с которыми полностью запрещено вести экспорт и импорт оружия.

В начале марта Bloomberg писал, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России «из-за нарушения запрета на применение химоружия». По данным агентства, президент США Джо Байден может ввести ограничения в отношении российского госдолга. Но он готов пойти на это, если Россия повторно нарушит запрет на применение химоружия.



Татьяна Леухина