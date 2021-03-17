В Татарстане впервые издали перевод сборника хадисов «Сахих аль-Бухари»

В Татарстане издали перевод сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» на русском языке в версии мусульманского ученого дагестанского происхождения Умара Зияуддина ад-Дагестани. Книгу издали впервые в России, отмечает пресс-служба ДУМ РТ.

Выпуск издания стал результатом совместных усилий шариатских специалистов ДУМ Татарстана и муфтията Республики Дагестан. Книгу перевели и издали в Татарстане, рецензировали в Дагестане.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как отметили в татарстанском ДУМ, до сегодняшнего дня труд ад-Дагестани не был доступен для русскоязычного читателя. «Сахих аль-Бухари» — вторая по значимости после Корана книга для мусульман и один из основных суннитских сборников хадисов.

Ранее в ДУМ Татарстана предупредили мусульман о распространении в социальных сетях и мессенджерах ложных сообщений, которые дискредитируют труд «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», изданный управлением. К верующим обратились с просьбой быть внимательнее и не доверять анонимным сообщениям.



Татьяна Леухина