Россия заняла второе место в мире по количеству утечек данных

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Россия заняла второе место в мире по количеству утечек данных, составив 8,5% от всех зарегистрированных инцидентов. Это следует из отчета группы компаний InfoWatch. Первое место занимает США с 36,1%, а третье — Индия с 5,4%.

В 2024 году из США утекло 5,53 млрд записей личных данных, что на 32,4% больше, по сравнению с прошлым годом. Россия потеряла 1,58 млрд записей, увеличив количество утечек на 31,7%. В то же время в Индии произошло снижение на 47,3%, и там утекло 2,34 млрд записей.

Среди отраслей, где произошло наибольшее количество утечек в этом году, выделяются торговля, промышленность, IT-сектор, государственные органы и банковский сектор. Всего было зарегистрировано 9,2 тысячи инцидентов в государственных и коммерческих компаниях — это на 25,2% меньше по сравнению с 2023 годом.

