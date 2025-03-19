АО «Антей» оштрафовали на 300 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности
Прокуратура Пестречинского района оштрафовала акционерное общество «Девелоперская корпорация «Антей» на 300 тыс. рублей за серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки, проведенной совместно с контролирующими органами, были выявлены недостатки в многоквартирных домах, построенных в деревне Куюки. Специалисты обнаружили, что подшивки карнизных свесов сделаны из горючих материалов, а доводчики на дверях не работают.
Кроме того, двери эвакуационных выходов открываются не в сторону выхода, а обрешетка и стропила чердаков не обработаны огнезащитными составами. Также отсутствуют площадки для разворота пожарной техники.
- Прокурор района инициировал административное дело против компании за нарушение требований пожарной безопасности, что и привело к наложению штрафа.
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