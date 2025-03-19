АО «Антей» оштрафовали на 300 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Пестречинского района оштрафовала акционерное общество «Девелоперская корпорация «Антей» на 300 тыс. рублей за серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки, проведенной совместно с контролирующими органами, были выявлены недостатки в многоквартирных домах, построенных в деревне Куюки. Специалисты обнаружили, что подшивки карнизных свесов сделаны из горючих материалов, а доводчики на дверях не работают.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, двери эвакуационных выходов открываются не в сторону выхода, а обрешетка и стропила чердаков не обработаны огнезащитными составами. Также отсутствуют площадки для разворота пожарной техники.

Прокурор района инициировал административное дело против компании за нарушение требований пожарной безопасности, что и привело к наложению штрафа.

Анастасия Фартыгина