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АО «Антей» оштрафовали на 300 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности

16:54, 19.03.2025
АО «Антей» оштрафовали на 300 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности
Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Пестречинского района оштрафовала акционерное общество «Девелоперская корпорация «Антей» на 300 тыс. рублей за серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки, проведенной совместно с контролирующими органами, были выявлены недостатки в многоквартирных домах, построенных в деревне Куюки. Специалисты обнаружили, что подшивки карнизных свесов сделаны из горючих материалов, а доводчики на дверях не работают.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, двери эвакуационных выходов открываются не в сторону выхода, а обрешетка и стропила чердаков не обработаны огнезащитными составами. Также отсутствуют площадки для разворота пожарной техники.

  • Прокурор района инициировал административное дело против компании за нарушение требований пожарной безопасности, что и привело к наложению штрафа.
Анастасия Фартыгина

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