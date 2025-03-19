Казанский предприниматель предстанет перед судом за нарушение санитарных правил на производстве мяса птицы

Фото: Максим Платонов

Индивидуальный предприниматель из Казани предстанет перед судом по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу здоровью потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый организовал в Казани производство по переработке и реализации мяса птицы. Несмотря на то, что соблюдение санитарных норм входило в его прямые обязанности, в ходе работы он допустил многочисленные нарушения установленных требований.

В результате проверки, проведенной на производстве, была предотвращена реализация 72 пакетов куриного мяса, в которых обнаружена группа бактерий, способных вызывать инфекционные заболевания и отравления при попадании в организм человека.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева