Росреестр Татарстана зафиксировал рост числа ДДУ на первичном рынке недвижимости

Фото: Динар Фатыхов

В феврале 2025 года в республике наблюдался значительный рост количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Согласно данным ведомства, в феврале 2025 года было зарегистрировано 1 573 ДДУ, что на 38,5% больше, чем годом ранее (1 138 ДДУ). По сравнению с январем 2025 года, когда было зарегистрировано 1 372 ДДУ, рост составил 14,7%.

За первые два месяца 2025 года в регионе было зарегистрировано около трех тысяч ДДУ, что на 17,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (2 501 ДДУ).

— Судя по нашим данным, полученным за февраль текущего года, в Татарстане на первичном рынке недвижимости наметилась положительная динамика. Если январь этого года почти не отличался от января прошлого года, то в феврале покупательская активность заметно увеличилась — и по отношению к январю этого года, и по отношению к февралю прошлого. Насколько устойчива данная тенденция, покажет время, — отметила замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

В целом за январь — февраль 2025 года в отношении объектов недвижимости было зарегистрировано около 150 тысяч прав и других учетно-регистрационных действий.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вице-президент Гильдии риелторов Руслан Садреев связывает положительную динамику на рынке новостроек с льготными ипотечными программами, маркетинговой активностью застройщиков и банков, а также ростом популярности покупки машино-мест и кладовых:

— Положительную динамику на рынке новостроек поддерживают льготные ипотечные программы, а также маркетинг застройщиков и банков: семейная и IT-ипотека позволяют купить квартиру в строящемся доме с низкой ставкой, а рассрочка от застройщика дает возможность не платить всю сумму сразу, а держать деньги до сдачи дома на банковском вкладе и получать высокий дополнительный доход в виде процентов. Также предположу, что часть заключенных договоров долевого участия связана с покупкой у застройщиков машино-мест и кладовых, так как эти типы недвижимости в последние годы набирают популярность.

Рената Валеева