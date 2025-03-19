Журналиста Александра Невзорова** и его жену внесли в список террористов и экстремистов

Журналист Александр Невзоров** и его супруга Лидия Невзорова** включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга как объединение. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Александр Невзоров был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии за распространение дезинформации о российской армии. МВД объявило Невзорова в розыск. По информации его жены, он уехал в Израиль. Согласно оглашенным ранее в суде материалам дела, журналист имеет вид на жительство в Италии.

В мае 2024 года стало известно, что Невзоров переобъявлен в розыск в связи с возбуждением в отношении него нового уголовного дела. ТАСС сообщил, что правоохранительные органы вменяют журналисту уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Ранее, 2 июля 2024 года, Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Александра и Лидию Невзоровых участниками экстремистского объединения, запретил их деятельность в России и обратил имущество супругов в России в доход государства. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу Невзорова на данное решение, таким образом, оно вступило в законную силу.

Анастасия Фартыгина