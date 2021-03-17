В Челнах намерены судить сторонника Навального за пост в соцсети, призывающий к агрессии на митинге

В Набережных Челнах намерены судить сторонника Навального за запись в соцсети, призывающую к агрессивному поведению на несанкционированном митинге в январе 2021 года. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

По данным следствия, он разместил на свой странице во «ВКонтакте» пост, призывающий не подчиняться требованиям полиции на несанкционированном митинге. Текст был опубликован 20 января 2021 года под репостом видеозаписи со страницы в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Команда Навального» в качестве комментария от своего имени.

Сообщается, что молодого человека обвиняют в призывах к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовкой лиц для организации таких массовых беспорядков или участия в них, а равно призывами к насилию над гражданами.

Фото: Максим Платонов

Парню грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.



Судебное заседание по делу еще не назначено.

Напомним, что в конце января в Татарстане прошли две несанкционированные акции. По данным МВД, 31 января в митинге приняли участие более 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек. В Вахитовский суд Казани поступило более 350 материалов по митингу. В казанском Кремле не стали давать оценку действиям силовиков.



Ольга Плешкова