Празднование Навруза в Казани пройдет 21 марта с трансляцией в соцсетях

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани 21 марта, в воскресенье, пройдет празднование Нового года тюркских и иранских народов — Навруза. Праздничные мероприятия пройдут на Казанском ипподроме.

Впервые в программу празднования Навруза вошел фестиваль плова, сообщается на сайте мэрии Казани. На нем выберут лучшего мастера приготовления этого блюда.

Начало праздничных мероприятий запланировано на 10:00, официальное открытие — в 12:00. В соцсетях организаторы впервые проведут онлайн-трансляцию с Навруза.

Гостей праздника ждут конкурсы красоты и таланта «Навруз гүзәле» и «Навруз батыр», выступления уличного театра и коллективов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана, шоу джамперов, чемпионат по хоккею в валенках среди национально-культурных автономий и другие мероприятия. Также будет работать этномаркет.

Фото: Дмитрий Резнов

В прошлом году из-за распространения коронавируса власти Казани отменили празднование Навруза, запланированного также на 21 марта.



Татьяна Демина