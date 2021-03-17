Празднование Навруза в Казани пройдет 21 марта с трансляцией в соцсетях
В Казани 21 марта, в воскресенье, пройдет празднование Нового года тюркских и иранских народов — Навруза. Праздничные мероприятия пройдут на Казанском ипподроме.
Впервые в программу празднования Навруза вошел фестиваль плова, сообщается на сайте мэрии Казани. На нем выберут лучшего мастера приготовления этого блюда.
Начало праздничных мероприятий запланировано на 10:00, официальное открытие — в 12:00. В соцсетях организаторы впервые проведут онлайн-трансляцию с Навруза.
Гостей праздника ждут конкурсы красоты и таланта «Навруз гүзәле» и «Навруз батыр», выступления уличного театра и коллективов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана, шоу джамперов, чемпионат по хоккею в валенках среди национально-культурных автономий и другие мероприятия. Также будет работать этномаркет.
В прошлом году из-за распространения коронавируса власти Казани отменили празднование Навруза, запланированного также на 21 марта.
Справка
Навруз-байрам — один из древнейших праздников тюркских и иранских народов. Это праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года.
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