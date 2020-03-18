В Казани отменен республиканский праздник «Навруз»

Фото: Дмитрий Резнов

Власти Казани отменили республиканский праздник «Навруз». Ранее предполагалось, что празднование проведут 21 марта на «Казанской ярмарке».

«Принято решение в полном взаимодействии с международными и российскими спортивными организациями, а также в связи с проведением крупных культурных мероприятий разработать план по переносу крупных мероприятий, подразумевающих участие большого количества людей, на другие даты», — цитирует сайт горисполкома руководителя пресс-службы президента РТ Лилию Галимову.



Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подписала приказ об отмене всех культурно-массовых мероприятий с участием более 50 человек.

