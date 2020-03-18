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В Казани отменен республиканский праздник «Навруз»

10:50, 18.03.2020
В Казани отменен республиканский праздник «Навруз»
Фото: Дмитрий Резнов

Власти Казани отменили республиканский праздник «Навруз». Ранее предполагалось, что празднование проведут 21 марта на «Казанской ярмарке».

«Принято решение в полном взаимодействии с международными и российскими спортивными организациями, а также в связи с проведением крупных культурных мероприятий разработать план по переносу крупных мероприятий, подразумевающих участие большого количества людей, на другие даты», — цитирует сайт горисполкома руководителя пресс-службы президента РТ Лилию Галимову.

Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подписала приказ об отмене всех культурно-массовых мероприятий с участием более 50 человек.

Справка

Навруз-байрам — один из древнейших праздников тюркских и иранских народов. Это праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года

Общество Татарстан
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