Получите скидку — 0,3% на кредитование в Банке Казани

Развитие цифровой среды в Банке Казани — это стремление минимизировать затраченное время клиента, а также повысить доступность финансовых услуг.



Находясь у себя дома или в любом другом месте, где есть доступ к интернету, можно получить решение по кредиту без посещения офиса банка, достаточно подать заявку на сайте.

С марта 2021 г. для клиентов, которые готовы оставить заявку онлайн, пройдя авторизацию на портале «Госуслуги», Банк Казани приготовил дополнительный бонус! Буквально в несколько кликов вы сможете подать заявку на кредит со ставкой ниже на 0,3%!

Как его получить?

Зайдите на сайт банка, выберите нужную сумму в кредитном калькуляторе и срок кредитования. Подтвердите номер телефона. Вместо того чтобы заполнять длинную анкету с личными данными, выберите кнопку авторизации через «Госуслуги» и введите логин и пароль. Анкета, необходимая для создания заявки на кредит, заполнится автоматически. Вам останется подтвердить отправку заявки и ждать звонка менеджера!

Буквально в несколько кликов! Все данные, которые ранее требовалось вводить самостоятельно, подгрузятся автоматически, а ставка по кредитованию понизится на 0,3%.

Ознакомиться со всеми кредитными продуктами Банка можно на сайте или по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 77-518-77. Остались вопросы, можете задать их в WhatsApp.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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