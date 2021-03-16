Правительство России сообщило об изменении библиотечной системы

Фото: Максим Платонов

Библиотечная система России начнет меняться. Правительство РФ утвердило стратегию развития библиотечного дела в России до 2030 года, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В библиотеках будут новые книги не только в печатном виде, но и в электронном. Также планируется создание цифровых платформ для совместной работы. Все информативные ресурсы объединят в единое цифровое пространство. Кроме того, библиотеки обеспечат качественным интернетом и оснастят новейшими программными комплексами.

Стратегия направлена на библиотеки всей страны. Планируется также повысить квалификацию сотрудников библиотек.

Ранее сообщалось, что в обновленной Национальной библиотеке РТ начнут выдавать книги на дом с 20 марта. Для получения необходимо прийти в универсальный зал с абонементным обслуживанием и автоматизированной книговыдачей и оформить читательский билет.

