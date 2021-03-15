Национальная библиотека РТ возобновит выдачу книг с 20 марта

Национальная библиотека РТ начнет выдавать книги на дом с 20 марта. Для получения необходимо прийти в универсальный зал с абонементским обслуживанием и автоматизированной книговыдачей и оформить читательский билет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной библиотеки РТ.

На три недели можно взять любую книгу. Их всего порядка 40 тыс. Кроме того, есть возможность читать книги и в самой библиотеке. В ней находятся еще 150 тыс. книг в открытом доступе.

Фото: realnoevremya.ru

Также в шести книгохранилищах библиотеки за семь месяцев разместились более полутора миллиона книг, периодических изданий и других документов. Их можно заказать с помощью читательского билета.

20—21 марта все желающие смогут присоединиться к специальной экскурсии «Посторонним вход разрешен: жизнь и закулисье библиотеки»: читатели узнают, как готовят книги к выдаче, как устроена библиотека и как ей пользоваться. В эти же дни для всех посетителей библиотеки по промокоду «Китапханә» будут действовать скидки в книжной лавке «Смены», в кофейне и на спектакли в MOÑ.

Напомним, ранее Национальная библиотека Татарстана официально переехала в здание бывшего НКЦ «Казань» и начала работать. Во время переезда были открыты бесплатные экскурсии в новое здание Национальной библиотеки Татарстана.

