Детская железная дорога в Казани возобновила работу

В Казани с 15 марта возобновила работу детская железная дорога. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».



Теперь обучающиеся смогут перейти с онлайн-режима на очный режим и на практике осваивать железнодорожные профессии: учиться управлять движением, изучать локомотивное, вагонное, путевое и пассажирское хозяйства, а еще системы сигнализации, централизации и блокировки.

В конце марта детская железная дорога откроется в Нижнем Новгороде — занятия будут также проходить в очном режиме с соблюдением необходимых для безопасности мер.



Маргарита Головатенко