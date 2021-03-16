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Детская железная дорога в Казани возобновила работу

11:09, 16.03.2021
Детская железная дорога в Казани возобновила работу
Фото: vk.com

В Казани с 15 марта возобновила работу детская железная дорога. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Теперь обучающиеся смогут перейти с онлайн-режима на очный режим и на практике осваивать железнодорожные профессии: учиться управлять движением, изучать локомотивное, вагонное, путевое и пассажирское хозяйства, а еще системы сигнализации, централизации и блокировки.

В конце марта детская железная дорога откроется в Нижнем Новгороде — занятия будут также проходить в очном режиме с соблюдением необходимых для безопасности мер.

Маргарита Головатенко
Справка

Детская железная дорога открылась в городе Горьком в 1939 году. Длина железнодорожного пути — 4 км. Железнодорожным профессиям здесь обучаются дети от 11 до 17 лет.

Общество Татарстан
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