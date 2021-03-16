Детская железная дорога в Казани возобновила работу
В Казани с 15 марта возобновила работу детская железная дорога. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Теперь обучающиеся смогут перейти с онлайн-режима на очный режим и на практике осваивать железнодорожные профессии: учиться управлять движением, изучать локомотивное, вагонное, путевое и пассажирское хозяйства, а еще системы сигнализации, централизации и блокировки.
В конце марта детская железная дорога откроется в Нижнем Новгороде — занятия будут также проходить в очном режиме с соблюдением необходимых для безопасности мер.
Справка
Детская железная дорога открылась в городе Горьком в 1939 году. Длина железнодорожного пути — 4 км. Железнодорожным профессиям здесь обучаются дети от 11 до 17 лет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым