КВЗ разработает утяжеленную версию вертолета «Ансат»

АО «Казанский вертолетный завод» выполнит опытно-конструкторские работы по модернизации легкого многоцелевого вертолета «Ансат» в рамках проекта по созданию его утяжеленной версии. Это следует из информации на сайте госзакупок.



Стоимость работ — более 1 млрд рублей. Заказчик — Минпромторг РФ. Госконтракт по расширению эксплуатационных свойств и улучшению летно-технических характеристик «Ансата» под шифром «Ансат-3» заключили 5 марта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Как следует из техзадания, цель работ — придание «Ансату» характеристик, обеспечивающих устойчивый сбыт в ближайшие 25-30 лет на внутреннем и на международном рынках. Заказчикам необходимо увеличить дальность полета за счет роста взлетной массы, улучшить путевую устойчивость, повысить комфорт пилотирования, расширить метеорологические условия эксплуатации вертолета. Наземные и летные испытания вертолета необходимо провести до 15 декабря 2023 года.



Ранее КВЗ холдинга «Вертолеты России» получил от Росавиации одобрение на установку системы спутниковой связи Mku30 на вертолеты «Ансат».

