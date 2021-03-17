Ювелирная сеть «Яхонт» свернула свой проект для детей в Татарстане

Сеть ювелирных магазинов «Яхонт», запустившая в конце октября прошлого года единственный в Казани специализированный детский салон «Яхонт Baby», объявила о закрытии этого проекта. По информации компании, магазин закроется в этом месяце, до конца марта товар будет реализован.

Ювелирный бренд «Яхонт» представлен в шести регионах России, детский салон «Яхонт Baby» был лишь в Казани. Объявление о закрытии было размещено на официальной страничке сети во «ВКонтакте», хотя позднее новость была удалена из-за ошибки в объявлении о дате распродажи.Тем не менее в компании подтвердили закрытие проекта.

Салон работает в ТРЦ «Республика» на Петербургской. Здесь были представлены ювелирные изделия как для взрослых, так и для детей, работал детский уголок. Магазин по продаже детских украшений был запущен менее полугода назад. Как сообщили «Реальному времени» в кол-центре «Яхонта», в настоящее время сеть располагает девятью магазинами в Казани.

Салон работает в ТРЦ «Республика» на Петербургской. Фото: Роман Хасаев

— Да, «Яхонт Baby» в ТРЦ «Республика» закрывается, — подтвердили нашему изданию в кол-центре ювелирной сети. — Сроки закрытия были перенесены (видимо, с этим и связана пропажа объявления со странички во «ВКонтакте», — прим. ред.). С 18 по 31 марта будет действовать акция со скидками, после чего произойдет полное закрытие салона «Яхонт Baby». Причины — распоряжение руководства. Это был единственный специализированный детский салон в Казани.

По словам специалиста кол-центра, в любом салоне «Яхонт» в Казани представлен детский ассортимент. «Вы можете подъехать в любой наш салон и подобрать как золотые, так и серебряные украшения для детей. Вы можете также оставить заказ и на нашем сайте», — отметила собеседница.

А будет ли закрытие?

Ликвидация ювелирных салонов — не редкое явление в Казани. Но некоторые владельцы крупных сетей «грешат» лжезакрытиями, которые используются в качестве пиар-акций. Так, летом прошлого года татарстанская антимонопольная служба посчитала, что реклама Sunlight о ликвидации магазинов может быть признана недобросовестной и нарушающей требования действующего законодательства. Тогда сеть ювелирных магазинов Sunlight снова объявила о закрытии торговых точек в Казани. Магазин анонсировал крупные скидки в рамках распродажи остатков товара. Причем это было не первое объявление о «ликвидации». Примерно раз в год начиная с 2016-го сеть объявляет о своем закрытии.



Летом прошлого года татарстанская антимонопольная служба посчитала, что реклама Sunlight о ликвидации магазинов может быть признана недобросовестной. Фото: Роман Хасаев

— Учитывая, что подобные акции сеть Sunlight действительно запускает не впервые, речь может идти о намерении компании привлечь внимание к реализуемой ею продукции и обеспечить приток потенциальных клиентов. В случае если за такой рекламой стоит такого рода маркетинговый ход, направленный только лишь на привлечение внимания и не содержащий достоверных сведений о реальном закрытии магазинов, данная реклама может быть признана недобросовестной и нарушающей требования действующего законодательства, — ответили «Реальному времени» в УФАС по РТ.

Однако похоже, что в случае с «Яхонт Baby» речь и правда идет о полном закрытии специализированного детского магазина ювелирной сети.

Кристина Иванова